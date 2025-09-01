Modric Milan, l’aneddoto sul croato: fin qui il migliore dei rossoneri! Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’arrivo di Luka Modric al calciomercato Milan non è solo un colpo di mercato, ma una storia che affonda le sue radici nell’amore per i colori rossoneri. Come rivelato dalla giornalista Alessandra Gozzini in un recente articolo su La Gazzetta dello Sport, il legame tra il campione croato e il club di via Aldo Rossi è profondo e familiare. Modric ha raccontato di aver seguito le partite del Milan sin da ragazzo con la sua famiglia, e oggi la stessa famiglia è parte integrante dell’universo rossonero. Un segno del destino, o forse di un progetto ben più grande, è che i figli più grandi di Modric, Ivano ed Ema, sono entrati a far parte delle giovanili del Milan. In particolare, Ema, la figlia maggiore, si è unita alla squadra femminile dopo aver militato anche a Madrid, dimostrando un talentoche, a detta di molti, promette bene.

Ambizione e mentalità vincente: la visione di Modric per il Milan

L’approdo di Modric al Milan è stato, dunque, una scelta di cuore, ma non solo. Il Pallone d’Oro non è venuto a Milano per concludere la sua gloriosa carriera in modo tranquillo. Al contrario, ha grandi ambizioni e vuole aggiungere un ultimo, trionfale capitolo alla sua storia nel calcio. Queste aspirazioni sono state ribadite con forza dal giocatore stesso. “Il Milan è una grande squadra nel mondo del calcio. E così dobbiamo pensare”, ha dichiarato Modric dopo la partita contro il Lecce. “Credo che per la qualità che abbiamo, dobbiamo puntare in alto. Siamo il Milan e non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere e questa squadra ha tante cose per poterlo fare.”

Le parole di Modric risuonano come un inno alla mentalità vincente, un messaggio che si sposa perfettamente con l’aria di rinnovamento che si respira a Milanello. L’arrivo di nuovi dirigenti, come il Direttore Sportivo Tare, e di un nuovo allenatore come Massimiliano Allegri, ha dato il via a un nuovo ciclo, e Modric si candida a esserne il faro tecnico e morale. Il suo contratto fino al 30 giugno 2026, con un’opzione per un altro anno, testimonia la fiducia reciproca tra il club e il giocatore, che a settembre compirà 40 anni. Nonostante l’età, le sue prime uscite stagionali dimostrano che il talento e la forma fisica sono ancora intatti.

Un inizio di stagione da protagonista

Modric ha già collezionato tre presenze in questo inizio di stagione, dimostrando di essere un elemento fondamentale per la squadra di Allegri. Ha esordito in Coppa Italia contro il Bari e ha poi giocato da titolare nelle prime due giornate di campionato. In totale, sono stati 188 i minuti in campo, un lasso di tempo sufficiente per offrire il suo primo assist in trasferta e guadagnarsi più di un’ovazione da parte dei tifosi a San Siro.

Mentre il Milan si impegna negli ultimi giorni di mercato per completare la rosa sotto la supervisione del DS Tare, una certezza è già al centro del campo: Luka Modric. La sua presenza non è solo una garanzia di qualità e classe, ma anche una fonte di ispirazione per i compagni e un chiaro segnale delle intenzioni della società: tornare a competere ai massimi livelli, in Italia e in Europa.