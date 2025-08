Modric Milan, dopo la conferenza stampa di ieri ci sarà oggi il primo allenamento: entusiasmo alle stelle. Le ultimissime notizie

Oggi a Milanello è il giorno della ripartenza, ma l’attenzione è tutta rivolta a un nome in particolare: Luka Modric. Dopo i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, la squadra rossonera torna ad allenarsi, ma il fuoriclasse croato ha voluto anticipare i tempi. Mentre il resto dei compagni è atteso nel pomeriggio, Modric, insieme a Santiago Gimenez, si è presentato già stamattina presso il centro sportivo di Carnago del Milan per sostenere i consueti test atletici e medici.

Questo arrivo anticipato non è casuale, ma è un chiaro segnale della professionalità e della fame di un campione assoluto. Nonostante sia reduce dalle vacanze, Modric ha dimostrato di voler mettersi subito a disposizione del Milan, bruciando le tappe per integrarsi al meglio nel gruppo e nei meccanismi di gioco. La sua presenza a Milanello non è solo l’arrivo di un giocatore, ma di un leader, un metronomo che porterà esperienza e qualità in mezzo al campo.

L’appuntamento per la sessione collettiva è fissato per le 18.00, quando il veterano croato scenderà in campo per la sua prima vera seduta di allenamento con la nuova maglia. Sarà un momento di grande significato, atteso da tutti i tifosi e dai compagni che avranno l’opportunità di allenarsi con una leggenda del calcio. L’allenamento pomeridiano sarà il primo passo di Modric verso l’inizio della stagione, un percorso che si preannuncia ricco di aspettative e che lui, con la sua classe innata, è pronto a onorare fin dal primo tocco di palla.