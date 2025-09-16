Modric Milan, il centrocampista gioca ancora come un ragazzino e Allegri se lo gode! Queste caratteristiche non sono passate inosservate. Le ultime

La Gazzetta dello Sport dedica un’intera prima pagina a Luka Modric, definendolo un “superman” e svelando i segreti della sua longevità calcistica. Il campione croato, a 40 anni, ha già conquistato San Siro con la sua prima rete in maglia rossonera, un gol che ha deciso il match contro il Bologna. Un impatto devastante che conferma la grandezza di un giocatore che non sente il peso dell’età e che si mantiene a livelli altissimi grazie a una professionalità esemplare.

L’ex Real Madrid non è solo un fuoriclasse in campo, ma anche un modello di dedizione. Modric ha sempre avuto un’attenzione maniacale per il suo corpo, ma con l’avanzare dell’età ha aumentato ancora di più la cura dei dettagli. Il croato segue una dieta rigidissima, che gli permette di mantenere una forma fisica invidiabile. La sua alimentazione è studiata nei minimi particolari per fornirgli l’energia necessaria per affrontare le sfide del calcio moderno.

Ma la professionalità di Modric non si limita al campo e alla dieta. Il campione studia ogni partita con attenzione, analizzando gli avversari e le loro caratteristiche per conoscerli meglio e trovare i punti deboli da attaccare. Questa preparazione meticolosa fa la differenza e gli permette di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri.

Oltre a una preparazione fisica e mentale impeccabile, Modric può contare su un talento naturale e una personalità fuori dal comune. La sua visione di gioco, la sua tecnica e la sua leadership lo rendono un giocatore unico e decisivo in ogni partita. È un piacere vederlo giocare e un onore averlo in squadra, perché un giocatore come lui è un esempio per tutti.