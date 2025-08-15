Modric Milan, Allegri ha già scelto: decisione presa in vista del Bari, piano concordato col croato

Modric Milan, decisione di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera in Coppa Italia contro il Bari: il croato parte dalla panchina

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica alle 21:15 a San Siro, a Milanello fervono ancora le discussioni sulla formazione titolare. Il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, sta valutando diverse opzioni per l’esordio stagionale, con un occhio di riguardo all’inserimento graduale dei nuovi volti e alla gestione delle condizioni fisiche dei suoi campioni. Come riportato da Il Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, una delle principali novità potrebbe essere l’adozione di una difesa a tre, una scelta tattica che permetterebbe a De Winter e Athekame di ambientarsi con maggiore tranquillità e senza la pressione di un ruolo subito centrale. In questo scenario, la linea difensiva sarebbe composta da Pavlovic, Gabbia e Tomori, garantendo un mix di esperienza e giovani promesse.

Il rebus principale, tuttavia, sembra riguardare il centrocampo, dove la presenza del fuoriclasse Luka Modric sulla panchina appare quasi certa. Il campione croato, pur essendo uno dei colpi di mercato più eclatanti orchestrati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, non ha ancora raggiunto la condizione fisica ottimale per disputare 90 minuti a ritmi elevati. Una decisione saggia da parte dello staff tecnico per evitare rischi inutili e permettere al Pallone d’Oro di raggiungere il picco della forma in vista degli impegni futuri in campionato e Champions League. La sua assenza dal primo minuto non deve allarmare i tifosi, ma piuttosto essere vista come parte di un piano mirato alla sua piena integrazione e al suo massimo rendimento nel corso della lunga stagione.

In attacco, invece, il dubbio principale si concentra sulla spalla di Rafael Leao. La concorrenza è agguerrita, con Christian Pulisic e Santiago Gimenez che si contendono un posto da titolare. Entrambi i giocatori hanno mostrato ottime cose durante la preparazione, mettendo Allegri di fronte a una scelta difficile ma stimolante. Indipendentemente da chi scenderà in campo, l’obiettivo sarà garantire un’intesa perfetta con Leao per sfruttare al meglio la potenza offensiva del Milan.

La partita contro il Bari non sarà solo un appuntamento calcistico, ma anche una vera e propria festa per i tifosi rossoneri. Circa 60mila spettatori sono attesi a San Siro per abbracciare i nuovi acquisti e dare il benvenuto alla squadra. Intorno alle 20:55, poco prima del fischio d’inizio, i giocatori scenderanno in campo per la presentazione ufficiale, un momento emozionante che sancirà l’inizio di una nuova era per il club. Sarà anche l’occasione per i sostenitori di mostrare tutto il loro entusiasmo per la gestione Tare-Allegri, che ha già portato volti nuovi e promettenti a Milanello.

Un’assenza importante sulla panchina sarà quella di Massimiliano Allegri, squalificato a causa dell’espulsione rimediata nella finale di Coppa Italia del 2024. Il suo debutto ufficiale alla guida del Milan avverrà una settimana più tardi, sempre a San Siro, nella prima gara di campionato contro la Cremonese. Nonostante la sua assenza fisica in panchina, il tecnico avrà sicuramente un ruolo attivo nella preparazione e nelle strategie della squadra.

Il Milan si appresta dunque a vivere un esordio stagionale ricco di attese e novità, con la speranza di iniziare il percorso in Coppa Italia con una vittoria e di regalare ai propri tifosi una serata indimenticabile.