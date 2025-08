Modric Milan, Allegri ridisegna il centrocampo: staffetta con Ricci? L’indiscrezione

Modric Milan, Massimiliano Allegri è pronto a ridisegnare il proprio centrocampo con l’arrivo del campione croato: intreccio con Ricci

Il Milan del futuro targato Allegri e Tare sta prendendo forma, e le prime indiscrezioni sul fronte calciomercato rivelano idee ben precise per il centrocampo rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore Massimiliano Allegri avrebbe già avuto un colloquio telefonico con Luka Modric, individuando per il fenomeno croato un ruolo specifico e strategico all’interno della sua nuova mediana.

Allegri, noto per la sua pragmaticità tattica e la capacità di valorizzare le caratteristiche dei singoli, sembrerebbe avere le idee chiare su come impiegare il Pallone d’Oro. La sua visione principale per Modric lo vede prevalentemente come mezzala. Questa posizione permetterebbe al croato di sfruttare al meglio la sua visione di gioco, la sua capacità di inserimento e la sua qualità nel passaggio, contribuendo attivamente sia alla fase di costruzione che a quella di finalizzazione. Un Modric mezzala garantirebbe al Milan una maggiore dinamicità e una presenza costante tra le linee avversarie, caratteristiche fondamentali per un calcio propositivo e moderno.

Tuttavia, Allegri non esclude di schierare Modric come regista in determinate situazioni di gioco. Questa opzione verrebbe presa in considerazione specificamente “quando dovrà essere il Milan a tenere tanto la palla”. In questi contesti, la presenza di Modric in cabina di regia, affiancato da un giocatore come Samuele Ricci, potrebbe rivelarsi cruciale. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la coesistenza tra i due, entrambi con una naturale predisposizione a giocare con il baricentro basso, “potrebbe aiutare il palleggio”. Questa combinazione permetterebbe al Milan di avere un controllo maggiore del ritmo della partita, garantendo una fluidità di manovra e una gestione del possesso palla di altissimo livello.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan è un segnale forte delle ambizioni del club. La sua esperienza e la sua abilità nel chiudere affari importanti saranno fondamentali per portare a termine operazioni come quella che vedrebbe Modric vestire la maglia rossonera. La sinergia tra Allegri, con le sue richieste tattiche ben definite, e Tare, con la sua capacità di individuare e acquisire i profili giusti, sarà la chiave per costruire un Milan competitivo su tutti i fronti.

In sintesi, il Milan di Allegri si appresta a ridefinire il proprio centrocampo con l’obiettivo di renderlo più versatile e qualitativo. L’idea di un Modric mezzala, capace di dettare i tempi e inserirsi, unita alla possibilità di vederlo come regista in tandem con Ricci per un palleggio raffinato, indica una chiara direzione tattica. Le mosse di mercato che verranno, con Tare in cabina di regia per gli acquisti, saranno fondamentali per concretizzare questa visione e riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La tifoseria rossonera attende con ansia di vedere come queste idee si tradurranno in campo.