Modric Milan, Max Allegri coccola il croato al termine della partita: parole di stima totale per il man of the match

2 ore ago

Modric

Modric Milan, Max Allegri coccola il croato al termine della partita: parole di stima totale per il man of the match. Le parole

Al termine della sofferta vittoria per 1-0 del Milan contro il Bologna, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, commentando l’andamento della gara e soffermandosi in particolare sulla prestazione del match-winner, Luka Modrić. La rete del fantasista croato, arrivato in estate, ha infatti risolto una partita complessa, segnata da un grande equilibrio e da una tenace resistenza della squadra emiliana.

Il commento sulla partita

“È stata una partita difficile, come ci aspettavamo”, ha esordito Allegri. “Il Bologna è una squadra ben organizzata e ci ha messo in difficoltà in diverse occasioni. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la testa, a rimanere concentrati e a cercare il momento giusto per colpire. Siamo riusciti a sbloccarla grazie a una giocata di un campione, e questo è il bello di avere giocatori di questo calibro in rosa. Non era facile, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino”.

Le lodi per Luka Modrić

Il tema principale dell’intervista è stato, inevitabilmente, Luka Modrić, autore di una perla balistica che ha deciso l’incontro. Allegri ha speso parole al miele per il suo centrocampista. “Modrić è un ragazzo umile e tecnicamente è straordinario“, ha sottolineato il tecnico. “Lavora sodo, si mette a disposizione del gruppo e non si tira mai indietro. L’ho visto fin da subito in allenamento: ha una visione di gioco che pochi hanno, e riesce a fare cose che per altri sono impossibili. Siamo davvero felici di averlo con noi“. L’allenatore ha poi aggiunto: “Un giocatore come lui alza il livello di tutta la squadra, con la sua esperienza e la sua qualità. Ci aiuta a gestire i momenti della partita, a dare il ritmo che serve. Oggi l’ha dimostrato ancora una volta, con un gol che vale tre punti pesantissimi”.

