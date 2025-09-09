Modric Milan, il CT della Croazia elogia il centrocampista e rassicura Allegri sulle sue condizioni: le parole spopolano sul web. Le ultimissime notizie

Nella serata di ieri, la Croazia ha dominato il Montenegro con un netto 4-0, in una partita senza storia che ha visto un protagonista d’eccezione: Luka Modric. Nonostante l’età, il centrocampista del Milan ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua leadership.

Modric, un leader senza tempo

Modric ha brillato per tutti gli 82 minuti in cui è stato in campo, offrendo una prestazione di altissimo livello. Il suo tocco di palla, la visione di gioco e la capacità di dettare i tempi hanno reso il centrocampo croato inespugnabile. Il momento clou della sua serata è stato l’assist perfetto per il primo gol di Jakic, un’azione che ha sbloccato la partita e ha confermato ancora una volta la sua classe.

Le parole del CT Dalic

A fine partita, l’allenatore Zlatko Dalic non ha esitato a tessere le lodi del suo capitano. Le sue parole, riportate da Sportske Novosti, sono un inno al talento e alla longevità di Modric: “Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo. Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo.” Dalic ha anche sottolineato l’ambizione del giocatore, che non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole guidare la Croazia fino al Mondiale.

L’ennesima grande prestazione di Modric con la maglia della Croazia è un segnale molto positivo anche per il Milan di Allegri e Tare. Il centrocampista sta dimostrando una condizione fisica e mentale invidiabile e sarà una risorsa preziosa per il centrocampo rossonero, offrendo esperienza e qualità in un ruolo chiave.