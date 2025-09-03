Modric, in Lecce Milan da record: il campione croato già nella storia della Serie A

Modric e un assist da record quello fornito in Lecce Milan 0-2. Il croato a suo modo è già nella storia del campionato

La vittoria del Milan per 2-0 in casa del Lecce non è stata solo una conferma della solidità dei rossoneri, ma ha anche segnato un momento storico per uno dei suoi acquisti più recenti e illustri. Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato, ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Serie A, stabilendo un record di longevità e classe. Con un’età di 39 anni e 354 giorni, l’ex Pallone d’Oro è diventato il centrocampista più “anziano” a fornire un assist nel massimo campionato italiano da quando Opta, leader mondiale nelle statistiche calcistiche, ha iniziato a raccogliere questi dati (stagione 2004/2005).

Un assist da fuoriclasse per un risultato storico

Il record è arrivato grazie a una giocata di pura maestria. Nel corso del match, Modrić ha illuminato il gioco con una visione periferica e una precisione chirurgica, servendo l’assist decisivo per il gol che ha sbloccato il risultato. Il passaggio del croato ha trovato perfettamente Ruben Loftus-Cheek, un centrocampista inglese noto per la sua fisicità e il suo dinamismo, che ha finalizzato l’azione con un tocco vincente. L’intesa tra i due mediani ha dimostrato ancora una volta come la classe e l’esperienza possano fare la differenza anche in una squadra giovane e dinamica come il Diavolo.

L’impresa di Modrić non è solo un dato statistico, ma una testimonianza della sua straordinaria longevità e della sua capacità di rimanere al top a un’età in cui molti suoi coetanei hanno già appeso gli scarpini al chiodo. L’arrivo del campione croato al club di Via Aldo Rossi ha portato non solo un leader carismatico e un’esperienza inestimabile, ma anche un’abilità di gioco che continua a stupire. I tifosi milanisti, infatti, sperano che la magia del loro nuovo numero 10 possa continuare a incantare e portare successi in questa stagione.