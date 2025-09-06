Modric, c’è un dettagli nel contratto: non dipende dal Milan. Sul futuro

Modric e i dettagli del contratto firmato dal croato con il Milan. Spunta un’opzione per il futuro!

Il colpo di mercato che ha scosso il mondo del calcio è ufficiale: Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato, ha firmato con il Milan. L’arrivo del vincitore del Pallone d’Oro 2018 è un segnale forte delle ambizioni del club rossonero, che si assicura un giocatore di straordinaria classe ed esperienza. Tuttavia, i dettagli contrattuali, svelati dall’esperto di mercato Matteo Moretto, rivelano un accordo particolare che lascia al calciatore il controllo totale del suo futuro.

Il contratto firmato da Modrić con il Diavolo è un “annuale con opzione”, un accordo strutturato come un 1+1. Questa formula, apparentemente standard, nasconde una clausola cruciale: l’opzione per il rinnovo non è una prerogativa del club, ma è quasi interamente nelle mani del giocatore. “L’opzione è praticamente totalmente in mano al calciatore”, ha spiegato Moretto, sottolineando come questa scelta sia frutto di un accordo di fiducia tra le parti.

In sostanza, tra un anno sarà lo stesso Modrić a decidere se prolungare la sua avventura a Milano o intraprendere una nuova strada. Questo tipo di intesa, basata su una “stretta di mano”, è un gesto di grande stima e rispetto nei confronti del calciatore, che a 39 anni continua a dimostrare un livello di gioco e un’integrità professionale eccezionali. La scelta di dare al croato questa libertà testimonia la volontà del Milan di averlo in squadra, ma anche la consapevolezza che un campione del suo calibro merita di poter gestire la fase finale della sua carriera con la massima autonomia.

L’arrivo di Modrić non è solo un acquisto tecnico, ma un’operazione di immagine che eleva il prestigio dei rossoneri. I tifosi sognano già le sue geometrie e i suoi passaggi illuminanti a centrocampo, con la speranza che la sua permanenza a San Siro possa durare più di una sola stagione. Il destino di questa partnership, però, è tutto nelle mani del Maestro.