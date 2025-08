Modric incontra Allegri a Milanello: l’alba di una nuova era per il Milan nel segno del croato – FOTO

Modric, primo incontro a Milanello con Massimiliano Allegri: comincia l’era del centrocampista croato in rossonero

Milanello brulicava oggi di un’energia senza precedenti mentre l’AC Milan accoglieva ufficialmente la sua nuova stella, Luka Modrić, sul campo di allenamento. Fresco dalla sua presentazione ufficiale di ieri, il leggendario centrocampista, affettuosamente conosciuto come “Il Maestro”, ha indossato per la prima volta la divisa da allenamento rossonera, immergendosi immediatamente nel nuovo ambiente. I canali social del club, in particolare Instagram, hanno rapidamente catturato e condiviso con il mondo il momento tanto atteso, pubblicando l’immagine evocativa sotto la didascalia “Il maestro incontra il mister” – una frase che racchiude perfettamente il significato di questa giornata.

Questo primo incontro tra Modrić e Massimiliano Allegri, il neopromosso allenatore dell’AC Milan, ha segnato un momento cruciale per le ambizioni del club. I tifosi hanno atteso con impazienza questa sinergia, sperando che la maestria tattica di Allegri unita alla visione impareggiabile e all’esperienza di Modrić possa accendere una nuova età dell’oro per i giganti della Serie A. Le immagini che circolano online, provenienti direttamente dall’account Instagram ufficiale dell’AC Milan, mostrano un’intesa apparentemente istantanea svilupparsi tra il maestro croato e il suo nuovo allenatore, uno spettacolo che indubbiamente invierà ondate di ottimismo tra i tifosi rossoneri.

L’arrivo di Modrić è una testimonianza della visione strategica del nuovo direttore sportivo del club, Igli Tare. La sua incessante ricerca di talenti di alto livello, culminata in questa clamorosa firma, segnala una chiara intenzione: il Milan è tornato tra l’élite del calcio, pronto a competere ai massimi livelli ancora una volta. La prima sessione di allenamento di Modrić gli ha anche offerto l’opportunità di conoscere i suoi nuovi compagni di squadra, favorendo quei legami cruciali che saranno essenziali per il successo in campo. L’entusiasmo è palpabile, le aspettative immense, e con Modrić ora ufficialmente integrato, il nuovo AC Milan sotto Allegri e guidato dalla direzione di Tare è pronto per una stagione indimenticabile. Il panorama della Serie A si è innegabilmente modificato con questa acquisizione monumentale.