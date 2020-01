Il nuovo acquisto rossonero Alexis Saelemaekers è atterrato da poco a Linate e adesso si dirigerà verso le visite mediche

Una giornata intensissima per il mercato rossonero: dopo Antonee Robinson, è arrivato il turno ora di Alexis Saelemaekers. Il belga è atterrato da poco all’aeroporto di Linate. Il nostro inviato sul posto ha catturato le immagini del suo arrivo.

L’ormai ex esterno dell’Anderlecht adesso si dirigerà alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito. In serata dovrebbero arrivare invece le firme sui contratti per entrambi i nuovi acquisti.