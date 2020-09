MN24 – Luan Capanni potrebbe essere convocato per Crotone-Milan

Luan Capanni potrebbe essere promosso con la prima squadra del Milan: l’attaccante brasiliano tra i possibili convocati per Crotone

In questo inizio di stagione del Milan Primavera non c’è stato spazio per Luan Capanni, l’attaccante classe 2000 sarebbe potuto essere uno dei cinque fuori quota di Federico Giunti che però al momento sta preferendogli i 2001 .

Il giocatore italo-brasiliano si è messo in mostra nella scorsa stagione con 22 reti i 38 partite tra Primavera 2 e Coppe e, vista la contemporanea emergenza in attacco della prima squadra, potrebbe presto rientrare nella lista convocati di Stefano Pioli per la sfida contro il Crotone.