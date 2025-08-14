MN24 – Athekame, visite concluse: ora può firmare il contratto in sede

MN24 – Athekame ha terminato le consuete visite mediche ed è pronto a firmare il contratto in sede

La lunga attesa è finita. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, Athekame è finalmente un nuovo giocatore del Milan. La notizia, che ha fatto esultare i tifosi rossoneri, è stata confermata da fonti vicine alla società, che hanno seguito l’intera operazione passo dopo passo. L’ufficialità è arrivata dopo che il giocatore ha superato con successo le visite mediche di rito, svoltesi in una clinica privata di Milano. Il tutto si è concluso con la firma del contratto nella prestigiosa sede di via Aldo Rossi.

Un colpo di mercato che porta la firma del neo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, che ha lavorato instancabilmente per portare il talento nella rosa del Diavolo. Tare ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per i giovani promettenti, strappando il giocatore a una folta concorrenza. L’acquisto di Athekame è un chiaro segnale della nuova rotta intrapresa dal club, decisa a investire su giocatori di prospettiva capaci di fare la differenza sia nel presente che nel futuro.

Le aspettative su Athekame sono altissime, e la tifoseria milanista è già in fermento. Il giocatore, che ha mostrato grande entusiasmo per l’opportunità, si è detto pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto in squadra. L’arrivo di Athekame rafforza ulteriormente il reparto offensivo e offre ad Allegri nuove soluzioni tattiche, rendendo il Milan ancora più temibile agli occhi degli avversari.

Athekame si prepara ora ad affrontare la sua nuova avventura in Serie A. Con la sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di finalizzazione, ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il Milan e conquistare il cuore dei tifosi.

L’operazione Athekame è la prova tangibile di come la società rossonera stia lavorando in maniera seria e concreta per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La firma del contratto è solo l’inizio di un percorso che, si spera, porterà Athekame a scrivere pagine importanti nella storia del club più titolato d’Italia dopo la Juventus. I tifosi ora non vedono l’ora di ammirare il nuovo acquisto in campo e di vedere all’opera la squadra di Allegri nella prossima stagione, pronti a sognare in grande.

