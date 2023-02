Allenamento personalizzato per Tomori e Bennacer: ecco le ultime sul rientro dei due rossoneri

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ismael Bennacer e Fikayo Tomori hanno svolto un allenamento personalizzato.

Per i due calciatori del Milan, sulla via del recupero dai rispettivi infortuni, nella giornata di domani è previsto il rientro in gruppo.