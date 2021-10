Mirabelli: «Bonucci al Milan? Non era un’idea sbagliata, vi dico la mia»

Mirabelli, ex dirigente del Milan che ha portato Bonucci in rossonero, è tornato a parlare del trasferimento del difensore

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a margine del Palermo Football Conference al Torre Ulisse Club di Carini. Queste le sue parole su Leonardo Bonucci riportate da Tuttomercatoweb.com:

«Doveva essere una sorta di chioccia ma anche i grandi campioni possono fare fatica. Penso che non andò male la sua avventura, oggi è un pilastro della Juve e della Nazionale: in quella stagione c’erano molti giovani e molti stranieri. Serviva tempo, 18 mesi non potevano bastare».