Minoliti sicuro: «Non vedo il lato negativo sul possibile ritorno di Ibrahimovic». Ecco le parole del giornalista

Nino Minoliti ha parlato ai microfoni di Sportitalia del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Ci sono figure nel mondo del calcio che rappresentano i club. Mi viene in mente Butragueno, per citarne una. Poi Rummenigge. La situazione è questa: credo ci sia una buona intesa tra Pioli e Ibra, non vedrei il lato negativo del suo ritorno. Sarebbe utile visto che ha molto carisma»