Milik: «Sto bene a Marsiglia. Ma ho un sogno nel cassetto»

Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia accostato negli scorsi mesi anche al Milan, ha parlato del suo futuro. Le dichiarazioni dell’ex Napoli ai microfoni de L’Equipe.

«Qui mi sento importante, perché la squadra crede in me. Sono all’OM e penso solo all’OM. Poi ho anche dei sogni, voglio giocare nei più grandi club al mondo. Questo è il mio obiettivo, vedremo cosa succederà. Voglio mettermi in mostra qui per far sì che tutti mi ricordino al Marsiglia. Vorrei che i tifosi non si dimenticassero di me e che mi ricordassero come un grande attaccante».