Milanello, testa all’Europa League: il report di oggi

Archiviato l’esordio stagionale in campionato con la vittoria ottenuta ieri sul Bologna, rossoneri sono tornati in campo questa mattina a Milanello, per iniziare la preparazione per la sfida di Europa League con i norvegesi del Bodø/Glimt, in programma giovedì 24 settembre a San Siro ore 20.30.

IL REPORT

Consueta seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri; in campo invece, sul centrale, gli altri componenti della rosa i quali, dopo aver effettuato il riscaldamento in campo con alcuni torelli, hanno eseguito una serie di esercitazioni tecniche prima di terminare l’allenamento con una partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

Il programma di domani, mercoledì 23 settembre, prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 14.00 e, a seguire, l’allenamento alle 17.30.

