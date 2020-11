Milanello: Alexis Saelemaekers vuole tornare il più presto possibile a disposizione e per questo motivo…

Non solo Leao e Ibrahimovic, il Milan in questi giorni ha perso anche Alexis Saelemaekers per infortunio. Il belga, presso il Centro Sportivo Milanello, starebbe lavorando duramente per recuperare subito.

Contro il Lille, Daniele Bonera dovrà affidarsi a Hauge e Castillejo. Ecco il video, che riprende l’ex Anderlecht: