Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: il report

Riprendono immediatamente gli allenamenti a Milanello dopo il successo di ieri sera ottenuto contro il Torino

Squadra di nuovo al lavoro a Milanello, questa mattina, dopo la vittoria sul Torino e di conseguenza la qualificazione alla Semifinale di Coppa Italia, dove adesso i rossoneri affronteranno la Juventus in un doppio confronto.

IL REPORT

Lavoro solo in palestra per i titolari di San Siro, i quali hanno svolto una seduta defaticante. In campo, invece, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, il resto della rosa per effettuare prima una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità e poi una serie di torelli a tema. Infine, spazio a una partitella su campo ridotto e delle esercitazioni tecniche.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Per giovedì 30 gennaio, a Milanello, in vista di Milan-Hellas Verona di campionato, il programma prevede un solo allenamento pomeridiano.

Fonte: acmilan.com