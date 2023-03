Allenamento Milan, oggi la ripresa: con la sosta per le Nazionali quasi agli sgoccioli, si avvicina la ripresa del campionato

Oggi ritrovo a Milanello per pranzo per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli, gruppo ancora a ranghi ridotti sempre a causa delle assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali.

REPORT

Squadra in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome. Dopodiché la squadra ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche su metà campo alla massima intensità possibile, a seguire la consueta partitella su campo ridotto ha concluso la sessione.