Milanello, proseguono gli allenamenti: oggi focus sulla precisione VIDEO

Proseguono a Milanello gli allenamenti per gli uomini di Pioli: oggi focus sulla precisione in vista della ripresa contro la Juventus

Proseguono a Milanello gli allenamenti in vista della sempre più vicina ripresa della stagione calcistica. Il 13 giugno (data ancora da confermare) i rossoneri torneranno in campo contro la Juventus in un match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Oggi per gli uomini di Pioli focus sulla precisione, come testimoniato dal video condiviso su Twitter dal Diavolo.