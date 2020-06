Milanello, proseguono gli allenamenti: le immagini di oggi

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dell’ormai vicina ripresa in Coppa Italia contro la Juventus

«Cambio marcia verso la ripresa», scrive così il Milan attraverso il proprio account Twitter: gli uomini di Pioli proseguono a Milanello la preparazione verso la ripresa della stagione calcistica.

Il 13 giugno (data da confermare) Romagnoli e compagni scenderanno in campo per la prima volta dopo lo stop per affrontare la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.