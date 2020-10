Milanello, pomeriggio di lavoro tra campo e palestra: il report

Riprendono immediatamente gli allenamenti a Milanello in vista del match di domenica sera a San Siro contro lo Spezia

Rientrati dal Portogallo, dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima fase a gironi di Europa League, i rossoneri si sono recati subito a Milanello per l’allenamento di oggi.

IL REPORT

In palestra per una breve seduta defaticante i giocatori impegnati ieri sera, in campo sul centrale gli altri componenti della rosa, che hanno svolto una serie di esercitazioni tecniche per poi terminare con una partitella su campo ridotto.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Il programma di domani, sabato 3 ottobre, prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 12.00 e, a seguire nel pomeriggio, l’allenamento di rifinitura in preparazione del prossimo match di campionato che vedrà i rossoneri affrontare lo Spezia a San Siro domenica 4 ottobre alle ore 18.00.

Fonte: acmilan.com