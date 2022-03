Milanello, torna Giroud: da oggi Pioli ha tutta la squadra

Milanello, torna Giroud: da oggi Pioli ha a disposizione tutta la squadra verso il match col Bologna

Ibra già a Milanello, ma solo in palestra. Già rientrati alle base anche Kalulu ed Hernandez. Oggi si aggiungeranno al gruppo tutti gli altri reduci dagli impegni con le nazionali, compreso Giroud, due gol in due partite con la Francia.

E per Pioli sarà la prima volta in settimana in cui poter preparare al completo la sfida col Bologna di lunedì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.