Milanello, defaticante per i protagonisti di ieri: il report

Riprendono immediatamente a Milanello gli allenamenti per i rossoneri in vista del prossimo match contro la SPAL

Allenamento mattutino per il Milan dopo la convincente vittoria ottenuta a San Siro contro la Roma. I giocatori hanno iniziato il lavoro sul campo alle 11.15, a Milanello, sotto gli occhi del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara.

IL REPORT

Seduta defaticante e palestra per gli undici titolari impegnati ieri a San Siro, lavoro in gruppo, invece, per il resto della rosa. Sul campo rialzato la squadra ha iniziato con l’attivazione muscolare svolta tramite una serie di torelli, seguiti subito dopo da alcune esercitazioni sul possesso palla fatte su metà campo. La sessione è proseguita con una serie di partitelle a tema prima di concludersi con la consueta partitella a tocco libero giocata su campo ridotto.

MARTEDÌ 30 GIUGNO

Stefano Pioli sarà live su AC Milan Official App e Milan TV a partire dalle 14.00 per la consueta intervista della vigilia, mentre i rossoneri si ritroveranno a Milanello alle 17.30 per la rifinitura prima della partenza per Ferrara, che avverrà il giorno stesso della gara.

Fonte: acmilan.com