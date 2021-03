Milanello, allenamento al mattino per i rossoneri. Si punta la Sampdoria

Allenamento mattutino per il Milan che oggi ha lavorato in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria

Allenamento al mattino per il Milan di Pioli impegnato oggi a Milanello dopo aver ripreso ufficialmente ieri la preparazione in vista della prossima gara contro la Sampdoria. Assenti ovviamente i nazionali e i giocatori ancora acciaccati mentre, come ieri, si è rivisto in gruppo Tonali rientrato dall’impegno con l’Under 21. Si attende l’esito del ricorso per Ante Rebic che, dopo aver scontato già un turno con la Fiorentina, potrebbe tornare a disposizione già contro la Sampdoria. Una settimana “strana” per i rossoneri che potrebbero ritrovare alcuni nazionali sono nella giornata di giovedì per giocare poi sabato.

Lavoro a parte per Mario Mandzukic mentre si attende l’esito dei nuovi test atletici su Alessio Romagnoli. Ancora almeno un paio di settimane per il rientro di Davide Calabria.