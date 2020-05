Milan: Zlatan Ibrahimovic verso il ritorno, rebus Kessie

Milan: Zlatan Ibrahimovic sta per tornare in Italia. Discorso diverso per Franck Kessie, ancora chiuso in Costa D’Avorio

Zlatan Ibrahimovic tra domani e sabato giungerà in Italia. Immediatamente dovrà sottoporsi a due settimane di quarantena come previsto dai giocatori provenienti dall’estero. Una volta terminato tale programma, lo svedese svolgerà le visite di controllo presso la clinica La Madonnina per poi aggiungersi ai compagni.

Discorso diverso per Franck Kessie. L’ivoriano è ancora in Costa D’Avorio. Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non organizzerà nessun jet privato sino a quando la FIGC non chiarirà la posizione sulla possibile ripresa della Serie A.