Milan Women, la gioia di Cercola: Grimshaw e la baby Appiah abbattono il Napoli e lanciano le rossonere al terzo posto in classifica

Milan Women, la gioia del terzo posto: il Diavolo vince in trasferta contro il Napoli grazie alla scossa di Park e alle reti di Grimshaw e Appiah

Il Milan femminile ha conquistato una vittoria fondamentale nell’ottava giornata della Serie A Women, battendo in trasferta il Napoli Women per 2-0. Grazie a questo successo al Piccolo di Cercola, la squadra allenata da Bakker sale a quota 13 punti, agguantando il terzo posto in classifica a -1 dalla Juventus e a -6 dalla capolista Roma.

L’eroina della ripresa è stata la centrocampista sudcoreana Park, subentrata a inizio secondo tempo. È stata lei a propiziare entrambe le reti: prima ha servito con una «scucchiaiata precisa» la capitana Grimshaw, che al 65’ ha spezzato l’equilibrio e celebrato il ritorno al gol dopo oltre due anni.

Poi, in pieno recupero, Park ha lanciato splendidamente in campo aperto la giovanissima Appiah (classe 2007), che ha siglato il 2-0. Appiah diventa così la più giovane marcatrice di questa Serie A Women, suggellando una vittoria meritata per il Diavolo.