Milan, è Vranckx l’acquisto meno utilizzato: il minutaggio. Il centrocampista ha collezionato solo 4 presenze in Serie A

A guidare la classifica dei nuovi giocatori utilizzati da Pioli c’è Charles De Ketelaere. Quello meno utilizzato invece è Aster Vranckx.

Per lui 4 presenze in Serie A, come Adli, ma meno minuti collezionati: 45 minuti totali