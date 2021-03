Milan vittorioso a Verona: le seconde linee rispondono all’appello

Il Milan espugna l’ostico campo del Bentegodi, vincendo 0-2, merito di una performance straordinaria anche delle seconde linee

Il Milan batte l’Hellas Verona 0-2 al Bentegodi, campo ostico per tutte le big sino a questo momento. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri vincono sfornando una prestazione di grande spessore, pur tenendo conto delle pesanti assenze, su tutti di Theo Hernandez, Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu, oltre Bennacer e Tonali.

Una prova di orgoglio, di carattere, di grinta anche delle seconde linee, in particolar modo di Krunic e Dalot, che super gol a parte hanno aiutato in entrambe le fasi i propri compagni, non mollando di un millimetro. Grande prova anche di Meité, la migliore da quando milita in rossonero. Risposte incoraggianti e di riscatto anche di capitan Romagnoli, in ombra nelle ultime uscite. Un atteggiamento e mentalità da grande squadra: conferma che il Milan non è secondo in classifica per caso.

Le prossime due gare contro Manchester Utd e Napoli scriveranno in via definitiva il cammino dei rossoneri in questa stagione.