Milan Verona, Pioli valuta il turnover! Cosa filtra da Milanello. Giroud partirà dalla panchina, ma non sarà l’unico

Il Milan affronterà sabato alle ore 15 il Verona a San Siro, a quattro giorni dall’ultima partita, contro il Newcastle in Champions League. Per questo, Stefano Pioli starebbe valutando del turnover per la sfida di campionato.

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, si preparano ad essere titolari Florenzi, Musah, Reijnders e Pulisic: queste le quattro novità rispetto a martedì sera. Fuori Giroud dall’undici titolare: uno tra Jovic e Okafor lo sostituirà.