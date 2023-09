Milan Verona, Musah verso l’esordio da titolare! Le ultime. Il centrocampista potrebbe subentrare a Loftus Cheek

Loftus Cheek è a disposizione di Pioli per Milan Verona, dopo i crampi accusata nella partita di Champions League. Potrebbe però non partire da titolare, considerando che il centrocampista non ha ancora riposo.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, potrebbe partire dal primo minuto Yunus Musah, che si è messo in luce proprio in Milan Newcastle. Sarebbe la sua prima partita da titolare nella formazione rossonera.