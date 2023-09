Milan Verona: informazioni utili per la mobilità nei pressi di San Siro per tutti coloro che saranno presenti al match

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto alcune info utili per tutti i tifosi che domani saranno presenti a San Siro per Milan-Verona. Di seguito si riporta un estratto.

COMUNICATO – Sabato 23 settembre si svolgeranno, rispettivamente a San Siro e all’Ippodromo La Maura, la partita Milan-Hellas Verona e il Marrageddon Festival.

Si tratta di due eventi per i quali sono attese migliaia di persone, ed è perciò consigliato preferire i mezzi pubblici. Si ricorda che è vietato parcheggiare nei posti riservati per residenti, sul verde, sui marciapiedi, sui passi carrai, e in seconda fila – come previsto dal codice della strada.

INFORMAZIONI PER I TIFOSI PRESENTI ALLO STADIO

Al termine della partita, tutti i veicoli in uscita dai parcheggi di via Achille, al deflusso, saranno direzionati verso Piazzale Lotto e non sarà consentito l’accesso a Via Patroclo.

INFORMAZIONI PER CHI ABITA NELLA ZONA

Se sei un residente nel quartiere QT8:

Accesso consentito da Piazza Stuparich/Via Salmoiraghi

Via Diomede e Via Sant’Elia chiuse al traffico

Se sei un residente nel quartiere Gallaratese:

Se provieni da A4/A8/A9 utilizza l’Uscita Viale Certosa e prosegui per Viale Certosa – Piazzale Cimitero Maggiore – Via Gallarate – Via Bolla

Se provieni dal centro città utilizza la direttrice Viale Certosa – Piazzale Cimitero Maggiore – Via Gallarate – Via Bolla

Se provieni da A1/A50 (tangenziale Ovest) utilizza l’Uscita Molino Dorino e prosegui per Via Cilea

Se sei un residente nel quartiere Trenno: