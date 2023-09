Milan Verona, ecco quando parla Baroni in conferenza stampa: data e orario

Per la prossima giornata di campionato si affronteranno Milan ed Hellas Verona: ecco quando sarà la conferenza stampa di Baroni

Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, si presenterà oggi in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Milan di sabato. Questo il comunicato del club gialloblù.

Verona – Hellas Verona FC informa che giovedì 21 settembre alle ore 14.30, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Marco Baroni nell’antivigilia del match di sabato 23 settembre (ore 15) contro il Milan, allo stadio ‘Meazza’, e valido per la 5a giornata della Serie A TIM 2023/24.