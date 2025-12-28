News
Milan Verona, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Milan Verona: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la 17esima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena
Milan-Verona in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la 17esima giornata di Serie A
12:30 – Si comincia
13:00 – Ancora zero tiri in porta, da una parte e dall’altra
13:15 – Primo tempo complicato per il Milan
13:20 – Il Milan la sblocca con il solito Pulisic in una gara bloccatissima
13:45 – Il Milan raddoppia con Nkunku su rigore
13:50 – Si sblocca definitivamente Nkunku: doppietta e 3-0