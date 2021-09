Milan Venezia: in attacco è sfida tra Rebic e Henry

Questa sera il Milan affronta il Venezia nel match valido per la quinta giornata di Serie A. In attacco è sfida Rebic-Henry

Caratteristiche diverse, un anno di differenza (1993 Ante, 1994 Thomas), stesso ruolo: Rebic per necessità, Henry di mestiere. L’attaccante croato va verso la quarta apparizione consecutiva da punta dopo Lazio, Liverpool e Juve. Proprio a Torino ha segnato il gol del pareggio, l’1-1 come quello (provvisorio) realizzato ad Anfield in Champions League.

Finora è già arrivato a quota due reti e due assist, in generale ha preso parte a otto reti nelle ultime sette presenze di Serie A. Anche l’attaccante francese ha buoni numeri: un gol e un assist nella decisiva vittoria di Empoli (2-1), l’unica ad oggi dei veneti; l’ex Leuven, 21 reti nello scorso campionato belga, è il giocatore del Venezia che ha tentato più tiri in questo campionato (otto), tuttavia soltanto uno ha inquadrato lo specchio della porta. Sono due giocatori in forma e da tenere sotto stretta osservazione.