Secondo quanto riferisce La Repubblica, il Milan dal 2024, qualora dovesse esserci posto avrà la sua seconda squadra U23 in Serie C

Nasce una nuova squadra? Secondo quanto riferisce La Repubblica, il Milan dal 2024, qualora dovesse esserci posto avrà la sua seconda squadra U23 in Serie C.

Tutto dipenderà da rinunce o allargamento degli organici. Secondo il quotidiano romano, il nuovo responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine, vuole spingere in tal senso e far sì che i rossoneri siano, dopo Juventus e Atalanta, il terzo club a iscrivere la Squadra B nella terza divisione professionistica, in modo da far crescere i giocatori che dalla Primavera devono transitare nel calcio dei grandi.