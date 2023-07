Milan Barcellona, guai per Xavi: perde due big per infortunio! ULTIME in vista della sfida di mercoledì notte a Las Vegas

Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona si avvicina all’amichevole contro il Milan con alcuni guai da affrontare.

Gundogan non ci sarà mercoledì notte contro i rossoneri e a saltare la gara potrebbe essere anche Andreas Christensen, entambi per problemi muscolari. Problemi alla spalla invece per Gavi, che non è nemmeno sceso in campo nel Clasico.