Milan Udinese, i rossoneri sono crollati nel girone di ritorno: lo dicono i numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Milan Udinese sarà il match di Serie A di questo sabato, fischio d’inizio alle ore 18.00. Massimiliano Allegri dovrà risollevare i suoi giocatori dopo la sconfitta dolorosa subita al Maradona contro il Napoli. Il gol di Politano ha permesso agli azzurri di agguantare il secondo posto proprio ai danni del Diavolo, sceso in terza posizione in classifica a -9 punti dall’Inter capolista.

Crollo nel girone di ritorno: i numeri

I rossoneri hanno decisamente abbassato le proprie medie nel girone di ritorno, dopo un girone di andata quasi perfetto. La media punti conquistati è passata da 2,21 a 1,75. Uno sbalzo, in negativo, notevole, a cui va sottolineato che il Milan è tornato a perdere anche gli scontri diretti (vedi Lazio e Napoli), cosa che nelle prime 19 partite non era accaduto. Inoltre, le difficoltà si sono riscontrate anche in fase offensiva. La media gol a partita è crollata da 1,68 a 1,25.