Milan Udinese, chance per Romero dal primo minuto: si deciderà il futuro

Milan Udinese, chance per Romero dal primo minuto: domani si deciderà il futuro dell’argentino. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Luka Romero potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di domani sera tra Milan ed Udinese.

L’argentino, dopo un’inizio di stagione da riserva, è stato utilizzato più spesso nelle ultime partite a causa dell’emergenza infortuni. Inoltre, la sfida di domani sera sarà una chance per l’argentino, per il presente e per il futuro.