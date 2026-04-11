Milan Udinese, Athekame dal 1′ sulla destra! In difesa resta solo un dubbio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Milan Udinese si giocherà questa sera a San Siro alle ore 18.00. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano da una brutta sconfitta contro il Napoli per 1-0, che ha certificato il sorpasso degli azzurri al secondo posto in classifica. L’Inter ora dista 9 punti e Leao e compagni cominciano a guardarsi dietro, perché c’è da blindare una fondamentale qualificazione in Champions League.

Difesa a quattro dall’inizio

Allegri è pronto a schierare sin da subito un 4-3-3. Una novità tattica dal 1′ visto che questa soluzione durante la stagione è stata solitamente adottata a gara in corso. Davanti il trio Saelemaekers-Leao-Pulisic e a centrocampo Ricci-Modric-Rabiot. Novità in difesa: Athekame partirà da titolare come terzino destro. Confermato a sinistra Bartesaghi. Pavlovic sicuro del posto da centrale sinistro mentre c’è un ballottaggio da sciogliere tra De Winter e Tomori per l’ultimo posto nell’undici titolare.