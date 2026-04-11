News
Milan Udinese, Athekame dal 1′ sulla destra! In difesa resta solo un dubbio
Milan Udinese, Athekame dal 1′ sulla destra! In difesa resta solo un dubbio. Segui le ultimissime sui rossoneri
Milan Udinese si giocherà questa sera a San Siro alle ore 18.00. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano da una brutta sconfitta contro il Napoli per 1-0, che ha certificato il sorpasso degli azzurri al secondo posto in classifica. L’Inter ora dista 9 punti e Leao e compagni cominciano a guardarsi dietro, perché c’è da blindare una fondamentale qualificazione in Champions League.
Difesa a quattro dall’inizio
Allegri è pronto a schierare sin da subito un 4-3-3. Una novità tattica dal 1′ visto che questa soluzione durante la stagione è stata solitamente adottata a gara in corso. Davanti il trio Saelemaekers-Leao-Pulisic e a centrocampo Ricci-Modric-Rabiot. Novità in difesa: Athekame partirà da titolare come terzino destro. Confermato a sinistra Bartesaghi. Pavlovic sicuro del posto da centrale sinistro mentre c’è un ballottaggio da sciogliere tra De Winter e Tomori per l’ultimo posto nell’undici titolare.