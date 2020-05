Milan: tre giocatori rossoneri valgono già 60 milioni in più

Milan: Rebic, Bennacer e Theo Hernandez valgono già oltre 60 milioni in più rispetto alla scorsa estate, meriti anche di Stefano Pioli

«Theo e Rebic gol, idee Bennacer: così il Milan ha preso quota» – è questo il titolo della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che spiega come i tre giocatori valgano ben 60 milioni in più rispetto alla scorsa estate.

Il francese è stato il vero colpo del nuovo Milan di Elliott, prelevato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ora ne vale 50. L’algerino acquistato dall’Empoli per soli 16 milioni, ora ne vale 26, mentre il valore del croato, giunto in prestito nello scambio con André Silva, è salito di circa 20 milioni in più. I meriti di tale rivalutazione andrebbero soprattutto anche a Stefano Pioli.