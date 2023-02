Milan-Tottenham, Tomori non ce la fa: giocherà Kjaer. Il difensore inglese andrà in tribuna

Come riportato da Gianluca di Marzio in diretta su Sky Sport, Fikayo Tomori non ce la fa per la sfida con il Tottenham e non andrà neanche in panchina.

Al posto del difensore inglese giocherà Kjaer.