Criscitiello duro su Guida e il contatto con Saelemaekers! Le dichiarazioni

Moggi elogia Allegri: «Ha capito come curare l'ammalato rossonero. Oggi il Milan ha queste caratteristiche precise»

Santiago Gimenez, rivelazione shock su Instagram: «Gioco con un infortunio alla caviglia da mesi, ora devo fermarmi» - FOTO

Milan Roma, Rocchi chiude il caso rigore: «Giusto non ammonire Fofana». Decisiva la mancanza di intenzionalità chiara nel fallo di mano

Milan rinato dopo la Cremonese: Tommaso Turci fa il punto sulla corsa Scudetto in Serie A

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Turci

Milan rinato dopo la Cremonese: Tommaso Turci fa il punto sulla corsa Scudetto in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Serie A si conferma un campionato estremamente equilibrato e ricco di pretendenti al titolo, un vero thriller calcistico. A fare il punto sulla corsa Scudetto è intervenuto Tommaso Turci (giornalista e bordocampista di DAZN, voce autorevole del calcio italiano), che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha espresso la sua analisi sulla lotta al vertice, confermando che il Milan è pienamente in gioco.

🇮🇹 Lotta Feroce: L’Analisi di Turci sulle Big

Secondo Turci, il panorama è apertissimo e coinvolge diverse grandi squadre, sottolineando la dinamicità del campionato:

  • L’Inter ha saputo recuperare terreno dopo un periodo di apparente difficoltà, tornando ad essere un serio contendente.
  • Il Napoli, dopo la sconfitta in Champions League, ha avuto una reazione da Fenice, rialzandosi subito con una vittoria convincente (3-1) proprio contro i nerazzurri.
  • La Juventus resta una squadra temibile, forte anche della grande esperienza del suo allenatore, un tecnico che ha già dimostrato di saper vincere.
  • La Roma è stata indicata come la grande sorpresa del campionato, nonostante la recente sconfitta subita contro i rossoneri.

Per quanto riguarda il Milan, il Diavolo ha saputo superare lo shock iniziale causato dalla brutta performance contro la Cremonese nella prima giornata e si è ripreso alla grandissima, posizionandosi stabilmente nel gruppo di testa.

🧤 Mike Maignan: Il Francese Solido e Decisivo

Turci ha poi riservato un elogio particolare a Mike Maignan (il talentuoso portiere francese), la cui prestazione contro la Roma, culminata con il rigore parato a Paulo Dybala (la “Joya” giallorossa), è stata decisiva per la vittoria dei rossoneri.

Il giornalista ha sottolineato la crescita del portiere, evidenziando come Maignan stia lavorando in modo più accurato e selettivo, curando i dettagli della sua tecnica: “Secondo me si sta vedendo un portiere molto più solido dal punto di vista tecnico rispetto agli anni passati.” Questa solidità è fondamentale per la squadra.

🎯 La Visione Strategica di Allegri e Tare

La grande forma di Maignan è un pilastro fondamentale per il progetto tattico del nuovo allenatore Massimiliano Allegri (il tecnico livornese, noto per dare priorità alla fase difensiva). La sicurezza in porta, unita alla strategia di mercato del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, figura chiave nella costruzione della squadra), alimenta le ambizioni scudetto del Diavolo. L’obiettivo della dirigenza e dello staff tecnico è mantenere questa costanza di rendimento fino alla fine della stagione.

