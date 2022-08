Milan, stravolti i piani di Pioli: Giroud e Leao fanno gli straordinari. Entrambi in campo col Sassuolo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nei piani di Pioli contro il Sassuolo ci sarebbe dovuto essere un po’ di turnover pre derby.

Ma in attacco, a causa degli infortuni di Origi e Rebic, toccherà ancora a Leao e Giroud che verosimilmente saranno in campo anche nel derby (tre giorni dopo si va a Salisburgo per il debutto in Champions).