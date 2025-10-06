Connect with us

News

Milan, la statistica sui calci di rigore è impietosa! Nessuno peggio del Diavolo nell'ultimo anno

News

Leao, quale la reazione del portoghese dopo il confronto con Allegri dopo lo Stadium? Nessun caso ma il portoghese deve dimostrare questa cosa

Calciomercato News

Origi lascia definitivamente il Milan? Accordo quasi raggiunto, l'ultima novità sul belga indirizzo il futuro dell'ex Liverpool

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l'hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione

Calciomercato News

Mercato Milan, retroscena Allegri: se a gennaio avesse bisogno di quella pedina... La posizione di Tare e Furlani

News

Milan, la statistica sui calci di rigore è impietosa! Nessuno peggio del Diavolo nell’ultimo anno

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Pulisic

Milan, la statistica sui calci di rigore è impietosa! Nessuno peggio del Diavolo nell’ultimo anno. Le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio a reti inviolate contro la Juventus non è costato al Milan solo due punti preziosi in classifica, ma ha anche aggravato una statistica che assume ormai i contorni di una vera e propria maledizione dal dischetto. L’errore di Christian Pulisic allo Stadium ha portato i rossoneri a un record negativo che fa tremare il club.

Da inizio 2024, il Milan ha sbagliato ben sette dei tredici rigori calciati in Serie A. Una percentuale di errore che supera il 54% e che, in termini assoluti, non ha eguali. Il Diavolo vanta infatti il triste primato di peggior squadra nei top 5 campionati europei per numero di rigori falliti nello stesso periodo.

Questo dato agghiacciante è motivo di seria riflessione per l’allenatore Massimiliano Allegri e per il Direttore Sportivo Igli Tare. Ogni rigore fallito non è solo un gol mancato, ma sono spesso punti lasciati per strada, come nel caso del match di ieri che poteva valere il sorpasso.

Nonostante la statistica impietosa, Allegri ha mostrato solidarietà nei confronti di Pulisic, confermandolo come rigorista principale. Tuttavia, la successione dei fallimenti sta minando la fiducia della squadra. I numeri, con cinque errori negli ultimi sette tentativi in campionato, suggeriscono che il problema non è solo tecnico, ma forse anche di natura psicologica.

Se il Milan vuole davvero centrare l’obiettivo Champions League, come ribadito da Allegri, dovrà trovare al più presto una soluzione a questa anomalia, trasformando l’ansia del dischetto in cinismo e concretezza.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.