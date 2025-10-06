Milan, la statistica sui calci di rigore è impietosa! Nessuno peggio del Diavolo nell’ultimo anno. Le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio a reti inviolate contro la Juventus non è costato al Milan solo due punti preziosi in classifica, ma ha anche aggravato una statistica che assume ormai i contorni di una vera e propria maledizione dal dischetto. L’errore di Christian Pulisic allo Stadium ha portato i rossoneri a un record negativo che fa tremare il club.

Da inizio 2024, il Milan ha sbagliato ben sette dei tredici rigori calciati in Serie A. Una percentuale di errore che supera il 54% e che, in termini assoluti, non ha eguali. Il Diavolo vanta infatti il triste primato di peggior squadra nei top 5 campionati europei per numero di rigori falliti nello stesso periodo.

Questo dato agghiacciante è motivo di seria riflessione per l’allenatore Massimiliano Allegri e per il Direttore Sportivo Igli Tare. Ogni rigore fallito non è solo un gol mancato, ma sono spesso punti lasciati per strada, come nel caso del match di ieri che poteva valere il sorpasso.

Nonostante la statistica impietosa, Allegri ha mostrato solidarietà nei confronti di Pulisic, confermandolo come rigorista principale. Tuttavia, la successione dei fallimenti sta minando la fiducia della squadra. I numeri, con cinque errori negli ultimi sette tentativi in campionato, suggeriscono che il problema non è solo tecnico, ma forse anche di natura psicologica.

Se il Milan vuole davvero centrare l’obiettivo Champions League, come ribadito da Allegri, dovrà trovare al più presto una soluzione a questa anomalia, trasformando l’ansia del dischetto in cinismo e concretezza.