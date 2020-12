Milan, spazio a Maldini e Colombo: le baby promesse ancora da svezzare

Contro lo Sparta Praga il Milan darà spazio a Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Le due giovani promesse rossonere da lanciare

Finalmente il Milan può tirare il fiato in un impegno ufficiale: quella di domani sera contro lo Sparta Praga sarà infatti la prima sfida ufficiale della stagione in cui gli uomini di Pioli non avranno l’obbligo e il dovere di portare a casa il risultato. Un vantaggio mica da poco, soprattutto considerano le energie fisiche e mentali spese da Romagnoli e compagni in questa prima metà di stagione. Ecco quindi che il tecnico rossonero, per l’occasione, ha pronto un ampio turnover. Spazio a chi finora ha collezionato poco minutaggio: si parla quindi dei vari Conti, Duarte, Krunic ecc… Ma si parla anche e soprattutto di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

Le due giovanissime (2001 il primo, 2002 il secondo) promesse del vivaio del Diavolo infatti, salvo qualche apparizione nel primo avvio di stagione, hanno trovato pochissimo spazio. Un fatto che non scandalizza, ovviamente, vista la giovane età e soprattutto la valida concorrenza. Giocare però un match di Europa League dal primo minuto potrebbe essere ossigeno puro per i due giocatori e soprattutto un appuntamento propedeutico alla loro crescita personale. E per far sì che quest’ultima possa avvenire nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile, non è da escludere che il Milan scelga di spedire entrambi in prestito nel mercato di gennaio. Il Diavolo è pronto ad accoglierli in futuro.