Milan, ora la sosta: prossimo impegno il 2 aprile contro il Napoli

Il Milan potrà sfruttare la lunga sosta per le nazionali per ricaricare le batterie dopo questo periodo difficile

Una sosta che arriva nel momento migliore per il Milan. I rossoneri potranno sfruttare queste settimane di stop al campionato per ricaricare le batterie e analizzare ciò che non va in questo momento difficile.

Prossimo impegno per la squadra di Pioli il prossimo 2 aprile. Ad attendere i Campioni d’Italia ci sarà il Napoli al Maradona nell’antipasto dei quarti di finale di Champions League.