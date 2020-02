Milan, solo pari con il Verona: senza Ibra i rossoneri fanno ancora fatica

Il Milan è uscito da San Siro ieri con un solo punto in tasca: senza Ibra i rossoneri fanno ancora tanta fatica

Spesso si dice che l’importanza delle cose si scopre quando queste stesse vengono meno o sono assenti. In casa Milan ieri è successa grossomodo la stessa cosa. Alla prima gara, dopo il suo esordio da titolare contro il Cagliari, in cui Zlatan Ibrahimovic non è figurato tra i presenti, i rossoneri non hanno centrato la vittoria. Contro il Verona a San Siro gli uomini di Pioli non sono riusciti ad andare oltre al pareggio.

In campo è parso evidente il vuoto lasciato dallo svedese e gli stessi compagni di squadra si sono ritrovati con un pesante punto di riferimento in meno. Lo stesso che nelle scorse tre gare di campionato aveva guidato i compagni verso la vittoria. Probabilmente per questo giovane Milan è ancora troppo presto pensare di poter camminare esclusivamente con le proprie gambe. L’appoggio di Ibra è troppo importante, anche a 38 anni: averlo nuovamente a disposizione nel derby sarà cruciale.